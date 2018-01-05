ТОКИО, 5 янв — РИА Новости. Япония продолжит курс на оказание давления на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своей ядерной политики, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Сотрудничая с США и Южной Кореей, а также совместно с другими заинтересованными странами, такими как Китай и Россия, мы будем усиливать нажим на Северную Корею, чтобы добиться смены ее политического курса, и тут наша позиция неизменна", — отметил Суга на брифинге в Токио.

По его словам, на разных уровнях Япония тесно взаимодействует с США, Южной Кореей, и их договоренность усиливать давление на Северную Корею была неоднократно подтверждена. "Мы в полной мере обмениваемся информацией по северокорейским проблемам", — сказал Суга, комментируя договоренность КНДР и Южной Кореи начать диалог об улучшении отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане в феврале.

Говоря о договоренности Вашингтона и Сеула на время Олимпиады в Пхёнчхане не проводить военных учений для устрашения КНДР, Суга сказал, что это также "не повредит усилению нажима на Северную Корею".