В ЛНР заявили, что ВСУ соблюдают перемирие в течение нескольких суток

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки не зафиксировала нарушений перемирия в Донбассе со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За минувшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано", — сообщили в пресс-службе Народной милиции.

В ведомстве уточнили, что идут уже третьи сутки, когда со стороны украинских силовиков не зафиксировано нарушений режима тишины. Собеседник агентства подчеркнул, что Народная милиция в свою очередь строго придерживается объявленного перемирия.