В США девочка погибла от утечки угарного газа

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще 41 пострадал в результате утечки угарного газа в американском Нью-Джерси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По данным властей, 13-летняя девочка стала жертвой отравления угарным газом в городе Перт-Амбой. Инцидент произошел в 12-этажном жилом доме.

Сообщается также, что среди пострадавших — 27 офицеров полиции города. Жители дома были эвакуированы сразу после сообщений об утечке.

На данный момент власти проверяют, работали ли датчики угарного газа исправно.