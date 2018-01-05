Украинская модель серьезно пострадала при ДТП в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинскую модель Елизавету Кузьменко и ее подругу фотографа Наталью Кордано госпитализировали с тяжелыми травмами после аварии в Лос-Анджелесе. Об этом в Facebook сообщил их друг Кирилл Дубровин.

Мужчина обратился за помощью к пользователям Сети, заявив, что состояние Кузьменко критическое — она получила черепно-мозговую травму, переломы костей лица и повреждение внутренних органов.

По данным местной полиции, в аварии пострадали шесть человек. Виновник ДТП, будучи пьяным, врезался в такси, в котором ехали Кузьменко и Кордано. Машина от удара перевернулась. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали очевидцы и передали в руки стражей порядка, передает CBS Los Angeles.