Президент Венесуэлы пообещал отдать под суд председателя парламента

МЕХИКО, 5 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг пообещал отдать под суд главу оппозиционной Национальной ассамблеи Хулио Борхеса.

"Он предстанет перед правосудием за весь тот вред, который причинил Венесуэле", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

По словам президента, Борхес только что вернулся в страну из-за границы, где находился с 29 ноября. Мадуро считает, что президент США Дональда Трамп ведет атаку на Венесуэлу, в том числе с помощью Борхеса.

Ранее Мадуро заявил, что 11 января в Доминиканской Республике будут возобновлены переговоры с венесуэльской оппозицией относительно нормализации ситуации в стране.

С сентября прошлого года состоялись уже три раунда переговоров, пока соглашения достигнуто не было, однако стороны констатировали определенный прогресс.