Хейли призвала не допустить развития ситуации в Иране по сценарию Сирии

ООН, 5 янв — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли накануне встречи Совета Безопасности в связи с протестами в Иране заявила об опасности развития в стране сирийского сценария и призвала не допустить этого.
"Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране", — говорится в распространенном заявлении Хейли. Встреча СБ ООН по Ирану состоится в пятницу в 15.00 (23.00 мск) по инициативе США.
Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.
"Если какая-то страна попытается не допустить проведение этой встречи Совета Безопасности, это скажет само за себя. Так же как иранский режим пытается лишить свой народ возможности быть услышанным", — говорится в заявлении постпредства США.
Позже президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".