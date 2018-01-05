МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев в 2015 году планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала Zik.

"Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", — отметил он.

По мнению замминистра, эта газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.

Грымчак добавил, что сегодня Россия "делает все", чтобы построить газопровод "в обход Украины".

Чиновник, очевидно, имел в виду "Северный поток – 2". Украина, как и США, выступает против строительства трубопровода, поскольку Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

Украина — крупнейший транзитер российского газа. Ежегодно через нее прокачивается в Европу около 60 миллиардов "кубов" голубого топлива, потребление которого постоянно растет в Европе. А вообще, возможности Украины в этом направлении вдвое больше — можно прокачивать до 120 миллиардов кубометров газа.

Что касается экономики, то прокачка российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины дает в бюджет два-три миллиарда долларов ежегодно, что составляет примерно 10 процентов доходной части годового бюджета Украины.

"Не противоречат логике"

Заявления киевских властей о том, что у них были ранее планы подорвать российский газопровод на территории Украины, не противоречат логике действий Киева, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Если послушать украинских официальных лиц, занимающих отнюдь не последние должности, то становится совершенно непонятно, что еще поддерживает существование этого государства. Видимо, только сила инерции. В данном случае я до сих пор удивлен, что помешало украинской стороне подорвать газопроводную систему на своей территории. Это абсолютно вытекало бы из всей логики действий, которой тогда руководствовался Киев, — чем хуже, тем лучше", — заявил РИА Новости сенатор.

По словам Клинцевича, такая же логика находится на вооружении Киева и сейчас.

"Потешить собственное тщеславие"

В Европе на фоне заявлений украинских властей о том, что они планировали подорвать российский газопровод, "втихую прыгают от счастья" из-за того, что Россия строит газопровод в обход Украины, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"В Киеве, что называется, набили руку на усложнении жизни собственных граждан. Подрыв газопровода в разгар зимы — это "очень актуально" для сегодняшней Украины при минус 15 градусах мороза. Украинская власть, чтобы потешить собственное тщеславие, отбрасывает в сторону фактор общественного мнения", — сказал Бальбек РИА Новости.

По мнению парламентария, подрыв газопровода — это поступок из разряда "целились молотком по гвоздю, а ударили по пальцу".