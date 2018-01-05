МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киев в 2015 году планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала Zik.
"Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", — отметил он.
По мнению замминистра, эта газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.
Грымчак добавил, что сегодня Россия "делает все", чтобы построить газопровод "в обход Украины".
Чиновник, очевидно, имел в виду "Северный поток – 2". Украина, как и США, выступает против строительства трубопровода, поскольку Киев опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту сжиженного природного газа в Европу.
Украина — крупнейший транзитер российского газа. Ежегодно через нее прокачивается в Европу около 60 миллиардов "кубов" голубого топлива, потребление которого постоянно растет в Европе. А вообще, возможности Украины в этом направлении вдвое больше — можно прокачивать до 120 миллиардов кубометров газа.
Что касается экономики, то прокачка российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины дает в бюджет два-три миллиарда долларов ежегодно, что составляет примерно 10 процентов доходной части годового бюджета Украины.
"Не противоречат логике"
"Если послушать украинских официальных лиц, занимающих отнюдь не последние должности, то становится совершенно непонятно, что еще поддерживает существование этого государства. Видимо, только сила инерции. В данном случае я до сих пор удивлен, что помешало украинской стороне подорвать газопроводную систему на своей территории. Это абсолютно вытекало бы из всей логики действий, которой тогда руководствовался Киев, — чем хуже, тем лучше", — заявил РИА Новости сенатор.
По словам Клинцевича, такая же логика находится на вооружении Киева и сейчас.
"Потешить собственное тщеславие"
"В Киеве, что называется, набили руку на усложнении жизни собственных граждан. Подрыв газопровода в разгар зимы — это "очень актуально" для сегодняшней Украины при минус 15 градусах мороза. Украинская власть, чтобы потешить собственное тщеславие, отбрасывает в сторону фактор общественного мнения", — сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению парламентария, подрыв газопровода — это поступок из разряда "целились молотком по гвоздю, а ударили по пальцу".