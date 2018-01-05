Смертельная схватка шершня и паука попала на видео

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео смертельной схватки шершня и паука семейства Sparassidae (лат. ловчий). Запись сделана на юго-западе Австралии местным жителем, опубликована на YouTube.

Автор ролика отмечает, что первым напал шершень — он налетел паука и начал его кусать (у этих членистоногих жало при уколе не остается в ране). На видео видно, как паук сначала пытается убежать от противника, а затем начинает отбиваться от него лапами. Через несколько минут жертва оказывается полностью парализованной укусами и перестает сопротивляться.

Комментаторы отмечают, что после схватки паук, вероятно, станет пищей для личинок шершня.

Укус шершня является болезненным для человека, токсичность яда варьируется в зависимости от вида этих существ: некоторые жалят не больнее многих других насекомых, при этом отдельные виды считаются одними из самых ядовитых.