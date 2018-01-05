В Новой Зеландии более 20 тысяч домов оказались обесточенными из-за урагана

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Более 20 тысяч домов в Новой Зеландии оказались обесточенными из-за урагана, сообщает издание New Zealand Herald.

По информации газеты, ураган оставил без электричества жителей более 20 тысяч домов на Северном острове, 9 тысяч из них расположены на полуострове Коромандел, 12 тысяч — в Окленде.

Ожидается, что проливные дожди будут идти в течение дня. Порывы ветра достигают 120 километров в час.

Как сообщается, из-за бушующей стихии частично приостановлено движение на севере Окленда.