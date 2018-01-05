Тунис отменил запрет на полеты рейсов Emirates Airlines из ОАЭ

ДУБАЙ, 5 янв — РИА Новости. Министерство транспорта Туниса отменило запрет на полеты в страну и из нее эмиратской авиакомпании Emirates Airlines, который был введен в конце декабря в ответ на решение властей ОАЭ не пускать в страну гражданок Туниса, сообщило министерство транспорта на своем сайте.

В четверг министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило, что власти страны приняли решение отменить введенный в декабре прошлого года запрет на полеты гражданок Туниса авиакомпанией Emirates Airlines.

"Компания возобновляет полеты в Тунис и из него после того, как были отменены меры в отношении гражданок Туниса. Договоренность предусматривает, что авиакомпания Emirates будет уважать международные соглашения", — говорится в сообщении министерства.

В декабре власти ОАЭ без каких-либо объяснений запретили гражданкам Туниса совершать полеты на эмиратских авиакомпаниях, в том числе пользоваться транзитом через ОАЭ. В ответ на это Тунис запретил Emirates летать в страну до урегулирования этого вопроса в соответствии с международным правом, после чего эмиратские власти пояснили введение запрета полученной информацией о возможности совершения теракта при участии женщин из Туниса на их территории.