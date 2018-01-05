Заседание Совета Безопасности ООН по Ирану состоится в пятницу

ООН, 5 янв — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране состоится в пятницу, в 15.00 (23.00 мск), об этом говорится в официальной программе СБ ООН на пятницу, распространённой пресс-службой всемирной организации".

В программе указано, что Совет Безопасности соберется для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Проведение встречи официально запросили США.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила журналистам во вторник, что США "в ближайшие дни" созовет экстренные сессии СБ в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве в связи с событиями в Иране.