США готовят Ирану "троянского коня", заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о намерении поддержку участникам акций протеста в Иране в "подходящее время".
"Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время… Ирану готовят Троянского коня!" — написал Кадыров в четверг на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время. Ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других. Ирану готовят Троянского коня!— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 4 января 2018 г.
Глава Чечни напомнил, что "ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других".
Ранее Кадыров, комментируя события в Иране, связал блокировку своих соцсетей с критикой действий США в исламском мире. По его мнению, Соединенным Штатам не нравится, что он "предельно честно и откровенно" высказывает свое мнение о действиях Вашингтона в странах исламского мира.
Президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".