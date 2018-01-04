Капитан частного пассажирского самолета погиб в финском аэропорту Киттиля

ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв — РИА Новости. Капитан частного пассажирского самолет Gulfstream G150, зарегистрированного на Украине, погиб в четверг в финском аэропорту Киттиля в результате неожиданного удара дверью самолета, сообщает полиция Финляндии.

"В аэропорту Киттиля 4 января в 16.00 (17.00 мск) произошел несчастный случай, один человек умер. Небольшой 20-местный самолет готовился ко взлету, единственным человеком на борту был капитан. В результате удара, полученного неожиданно закрывшейся дверью самолета, человек скончался на месте", — говорится в сообщении полиции.

Самолет был выпущен в 2012 году, принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован в Киеве, сообщает газета Ilta Sanomat.

Сообщается, что погибшему около 50 лет, но полиция не раскрывает его национальность. Ведется расследование инцидента.

Бизнес-джет Gulfstream G150 впервые был представлен в 2006 году. Самолет имеет конструкцию крыла, гасящую турбулентность, и способен летать на высоте до 13 тысяч 720 метров. Дальность полета — до 5,5 тысячи километров.