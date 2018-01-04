ОАЭ отменили запрет на полеты гражданок Туниса авиакомпанией Emirates

ДУБАЙ, 4 янв — РИА Новости. ОАЭ приняли решение отменить введенный в декабре прошлого года запрет на полеты гражданок Туниса авиакомпанией Emirates Airlines, сообщило в четверг министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

В декабре власти ОАЭ без каких-либо объяснений запретили гражданкам Туниса совершать полеты на эмиратских авиакомпаниях, в том числе пользоваться транзитом через ОАЭ. В ответ на это Тунис запретил Emirates летать в страну до урегулирования этого вопроса в соответствии с международным правом, после чего эмиратские власти пояснили введение запрета полученной информацией о возможности совершения теракта при участии женщин из Туниса на их территории.

"В рамках двусторонних отношений с дружественной республикой Тунис и руководствуясь желанием обеспечить безопасность полетов и предотвратить угрозы в свете интенсивного сотрудничества по безопасности и информации, полученной от тунисской стороны, соответствующие власти ОАЭ решили вернуться к тем процедурам, которые существовали до введения чрезвычайных мер", — отмечается в сообщении МИД.

При этом внешнеполитическое ведомство ОАЭ высоко оценило сотрудничество с Тунисом и информацию, предоставленную тунисской стороной.