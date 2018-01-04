ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Сегодня мы приостанавливаем (финансовую) помощь по вопросам безопасности", — заявила Науэрт на брифинге, не уточнив сумму.

По ее словам, это стало ответом на недостаточные меры властей Пакистана по борьбе с террористическими группировками, которые действуют "внутри и с его территории". "Пакистан должен принять более решительные действия", — сказала Науэрт.

Она напомнила, что ранее США заморозили финансирование Пакистану в размере 255 миллионов долларов на военную помощь.

В то же время Науэрт признала, что в отдельных случаях из введенных мер могут быть сделаны исключения, если это будет отвечать интересам национальной безопасности США.