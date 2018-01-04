Число жителей Луганска приблизилось к довоенному времени

ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Число жителей Луганска приблизилось к довоенному периоду и составляет около 440 тысяч человек, сообщил журналистам в четверг глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
"Последняя цифра, которую дала статистика (Государственный комитет статистики ЛНР — ред.), — это 440 тысяч", — сказал мэр.
"Основной показатель для нас — это ежесуточная выпечка хлеба, какое количество хлеба потребляет город, и накопление твердых бытовых отходов. Мы еще полгода назад уже вышли на довоенный уровень выпечки хлеба… А под Новый год нам приходилось еще и добавлять", – отметил Пилавов.
Он подчеркнул, что количество людей, постоянно проживающих в Луганске, растет и на данный момент составляет около 40% всех жителей республики.