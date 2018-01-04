Число жителей Луганска приблизилось к довоенному времени

ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Число жителей Луганска приблизилось к довоенному периоду и составляет около 440 тысяч человек, сообщил журналистам в четверг глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Ранее в ЛНР заявляли, что до начала активных боевых действий летом 2014 года в Луганске проживало более 450 тысяч человек. По словам Пилавова, позже война привела к тому, что в городе осталось 180 тысяч человек.

"Последняя цифра, которую дала статистика (Государственный комитет статистики ЛНР — ред.), — это 440 тысяч", — сказал мэр.

"Основной показатель для нас — это ежесуточная выпечка хлеба, какое количество хлеба потребляет город, и накопление твердых бытовых отходов. Мы еще полгода назад уже вышли на довоенный уровень выпечки хлеба… А под Новый год нам приходилось еще и добавлять", – отметил Пилавов.

Он подчеркнул, что количество людей, постоянно проживающих в Луганске, растет и на данный момент составляет около 40% всех жителей республики.