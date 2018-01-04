США внесли в санкционный список по Ирану еще пять компаний

ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. США внесли в санкционный список по Ирану еще пять иранских компаний, сообщает минфин США.

Согласно сообщению на сайте ведомства, против следующих компаний введены так называемые вторичные санкции: исследовательский центр Shahid Eslami, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.

"Данные санкции направлены против ведущих компаний, связанных с ракетной программой Ирана, которую правительство ставит выше благополучия иранского народа… США продолжат оказывать решительное сопротивление пагубной деятельности иранского режима, включая введение дополнительных санкций из-за нарушений прав человека", — заявил глава минфина Стивен Мнучин.

Согласно заявлению ведомства, Shahid Kharrazi Industries связана с разработкой систем навигации и контроля для баллистических ракет, Shahid Sanikhani Industries — с выдержкой и отливкой твердого топлива, Shahid Moghaddam Industries занимается двигателями для баллистических ракет на твердом топливе, Shahid Eslami Research Center является главным исследовательским центром, а Shahid Shustari, вероятно, была создана для производства волокнистых материалов.

В предыдущие годы США ввели целый ряд санкций против должностных лиц и компаний Ирана по обвинению в причастности к ракетной программе и "поддержке терроризма".