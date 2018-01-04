Еще один аэропорт Нью-Йорка приостановил работу из-за непогоды

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия временно приостановил свою работу из-за плохих погодных условий.

"Полеты в Ла-Гуардия временно приостановлены из-за сильного ветра и снегопада, которые значительно уменьшили видимость. Пассажирам рекомендуется обращаться в свои авиакомпании для получения информации о возобновлении полетов", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter воздушной гавани.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди ранее в четверг тоже приостановил работу.

Ранее Национальное управление исследования Мирового океана и атмосферы США предупредило об угрозе сильных метелей в регионе. Синоптики ожидают, что в среду может выпасть до 7,5 сантиметра снега, возможно образование наледи. Температура воздуха, по прогнозам, опустится ниже минус 9 градусов.