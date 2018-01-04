Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

Автомобили полиции и скорой помощи на месте взрыва в Кабуле

Автомобили полиции и скорой помощи на месте взрыва в Кабуле

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России и ряде стран) взяла на себя ответственность за подрыв смертника в Кабуле, жертвами которого, по данным минздрава, стали 15 человек, сообщают сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

По информации телеканала 1 TV, который ссылается на министерство здравоохранения, 25 человек получили ранения.

Согласно данным SITE, в общей сложности пострадали и погибли 80 сотрудников правоохранительных органов.

Взрыв прогремел в четверг вечером в столице Афганистана. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9.