Клишас прокомментировал выдворение российской журналистки из Латвии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Выдворение российской журналистки из Латвии говорит о нарушениях прав человека и свободы слова в этой стране, ПАСЕ должна обратить на это внимание, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Действия властей Латвии в очередной раз показали, как в этой стране Евросоюза относятся к свободе слова и к правам журналистов", — заявил сенатор РИА Новости.

Он напомнил, что в ПАСЕ страны Балтии и в том числе Латвия неоднократно поднимали вопросы о якобы нарушениях в России прав человека.

"Когда в очередной раз представители Латвии в Парламентской Ассамблее Совета Европы будут говорить о правах человека или свободе слова в России, то пусть расскажут своим европейским партнёрам об угрозе, которая исходит от российских журналистов и о черных списках лиц, которым запрещен въезд в эту образцовую европейскую демократию", — заявил Клишас.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако как сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина до сих пор находится в Латвии, ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.

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