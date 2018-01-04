Гутерреш надеется, что последние заявления по КНДР помогут денуклеаризации

ООН, 4 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает, что последние заявления по Корейскому полуострову будут в итоге способствовать его разоружению. Так заместитель официального представителя генсека Фархан Хак прокомментировал сообщение о договоренности Южной Кореи и США не проводить военные учения в регионе во время Олимпиады.

"Генеральный секретарь нацелен на то, чтобы все резолюции Совета Безопасности ООН по денуклеаризации Корейского полуострова выполнялись. В этом контексте он надеется, что последнее развитие проложит путь для выполнения данных резолюций через дипломатические инициативы. Разумеется, мы продолжим следить за развитием событий", — сказал Хак на брифинге в четверг.

Ранее в четверг агентство Ренхап сообщило, что главы Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп пришли к соглашению не проводить совместные военные учения в период зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Накануне Антониу Гутерреш приветствовал открытие канала связи между Южной Кореей и КНДР.