Макрон подчеркнул особую роль Китая в стабилизации отношений с КНДР

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул особую роль, которую играет Китай в стабилизации отношений с КНДР.

"У меня будет возможность через несколько дней обговорить этот вопрос с председателем Китая, так как я считаю, что Китай играет особую роль в том, чтобы помочь успокоить ситуацию", — заявил Макрон в ходе выступления перед дипломатическим корпусом в Елисейском дворце.

Французский президент отметил, что "теперь эта проблематика не только региональная, но общемировая".

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Макрон 8-10 января совершит официальный визит в Китай.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. Многие страны осудили действия Пхеньяна, Совбез ООН ввел новые, более жесткие санкции.