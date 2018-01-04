США, Израиль, Саудовская Аравия: в Иране назвали организаторов протестов

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил о заговоре США, Израиля и Саудовской Аравии, направленном на разжигание беспорядков в стране, сообщает агентство IRNA.

По словам Монтазери, главным проектировщиком плана и создателем группы по разжиганию беспорядков в Иране был Майкл Д'Андреа, который раньше руководил отделом ЦРУ по борьбе с терроризмом.

"Для создания беспорядков в Иране была создана специальная группа, в которую входили США, Израиль и Саудовская Аравия. Группу возглавляли Майкл Д'Андреа и один из офицеров, связанных с израильской внешней разведкой "Моссад". Все расходы группы оплачивала Саудовская Аравия", — заявил генпрокурор Ирана.

Монтазери добавил, что план был назван "Доктрина последовательной конвергенции" и данные для его разработки собирались на протяжении нескольких лет. По его словам, в разработке также участвовала леворадикальная иранская группировка "Организация моджахедов иранского народа" (ОМИН), последователи монархического режима, националисты и несколько группировок, связанных с коммунизмом.

Генпрокурор заявил, что было создано две операционные ячейки в иракском городе Эрбиле и в Афганистане, с целью привлечь к протестам членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В июне 2017 года газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что руководить "иранским" направлением в ЦРУ теперь будет Майкл Д'Андреа по прозвищу "Темный принц" и "Аятолла Майк". Ранее он курировал операцию по поиску Усамы бен Ладена, лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), который был уничтожен в результате операции американского спецназа в 2011 году.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в столице.

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. В четверг министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек.