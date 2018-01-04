МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Гражданам Украины не стоит ездить в Россию, предупредил департамент консульской службы украинского МИД.

Соответствующее предупреждение было опубликовано на странице ведомства в Twitter. "Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец", — говорится в сообщении, кроме того, граждан призывают задуматься о том, стоит ли "причинять страдания родным".

При этом в ведомстве сослались на опубликованное в среду заявление СБУ об "антиукраинских провокациях" российских спецслужб. Ранее глава ведомства Василий Грицак призывал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в военной операции в Донбассе, воздержаться от поездок в Россию.

Украинцы уезжают все чаще

Граждане Украины, тем не менее, стали посещать Россию даже чаще. Как сообщило в сентябре Министерство экономического развития и торговли Украины, в первом полугодии 2017 года поток "украинских туристов" вырос на 56%.

Так, за этот срок в Россию выехали более 2,6 миллиона украинцев, в то время как за аналогичный период 2016 года — лишь 1,7 миллиона человек, при этом общее количество выехавших из страны туристов возросло лишь на 6,1%. Россия оказалась на втором месте среди стран, в которые выезжали граждане Украины, уступив Польше и опередив Венгрию.

В России выгоднее

Украинские СМИ ранее отмечали рост числа автобусных рейсов с Украины в Россию, несмотря на напряженные отношения Москвы и Киева. В числе причин этого явления — рост трудовой миграции в Россию, который, в свою очередь, вызван экономическим кризисом, безработицей и вооруженным конфликтом в Донбассе. Транзит между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Украиной, который в значительной степени проходит через российскую территорию, также играет важную роль — многие пассажиры предпочитают объезжать линию разграничения сторон.

Согласно данным Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, всего в 2016 году границу с Россией пересекли 2,8 миллиона украинцев — в это число не входят те, кто отправился в соседнюю страну транзитом через Белоруссию.

Многие граждане Украины ездят в Россию и на поездах, несмотря на растущие цены на билеты и отмену некоторых рейсов. Украинское интернет-издание "Світ", к примеру, публиковало репортаж из ежедневного поезда Львов — Москва, в котором в Россию целыми бригадами ехали трудовые мигранты, в основном строители. Для них проблемы двусторонних отношений не стали препятствием для поездки на заработки в российские города, более того, эта работа стала еще более актуальной после повышения коммунальных тарифов на Украине. Работать в России для них удобнее и выгоднее, чем в Евросоюзе.

Затруднения во въезде

На Украине неоднократно предлагали ужесточить правила пересечения границы между странами, в частности, в Верховной раде звучали призывы ввести с Россией визовый режим. В Киеве считают, что такое решение негативно отразится на украинских гражданах, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности.

С 1 января 2018 года на украинско-российской границе частично заработала система биометрического контроля. Гражданам России, желающим попасть на Украину, необходимо проходить трехэтапную процедуру, сам механизм будет внедряться поэтапно. Планируется, что система заработает на всех пунктах пропуска на границе.

На первом этапе желающие попасть на Украину должны будут подать предварительное уведомление о намерении посетить страну. Такая заявка подается в информационную систему на сайте министерства иностранных дел страны. На втором этапе происходит непосредственная фиксация биометрического паспорта или биометрических данных на границе. На завершающем этапе иностранцам, в том числе российским гражданам, необходимо зарегистрироваться в месте прибытия.

При этом в Киеве не скрывают, что эта политика направлена главным образом против россиян. "Совет национальной безопасности и обороны принял решение об усилении контроля за пересечением границы гражданами, в первую очередь, это касается граждан Российской Федерации", — заявлял, в частности, секретарь СНБО Александр Турчинов.