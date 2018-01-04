РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В МИД Украины назвали поездку в Россию "билетом в один конец"

19:4104.01.2018
(обновлено: 19:51 04.01.2018)
53076790
© РИА Новости / Владислав СергиенкоГраница России и Украины. Архивное фото.Граница России и Украины. Архивное фото.
© РИА Новости / Владислав Сергиенко

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Гражданам Украины не стоит ездить в Россию, предупредил департамент консульской службы украинского МИД.

Мужчина гуляет в парке в Киеве, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Операция "Депопуляция": Украина будет европейской и безлюдной

Соответствующее предупреждение было опубликовано на странице ведомства в Twitter. "Поездка украинцев в Россию — нередко билет в один конец", — говорится в сообщении, кроме того, граждан призывают задуматься о том, стоит ли "причинять страдания родным".

При этом в ведомстве сослались на опубликованное в среду заявление СБУ об "антиукраинских провокациях" российских спецслужб. Ранее глава ведомства Василий Грицак призывал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в военной операции в Донбассе, воздержаться от поездок в Россию.

Украинцы уезжают все чаще

Митинг у здания Верховной рады в Киеве. 7 ноября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последний украинец гасит свет, или Спасибо безвизу
Граждане Украины, тем не менее, стали посещать Россию даже чаще. Как сообщило в сентябре Министерство экономического развития и торговли Украины, в первом полугодии 2017 года поток "украинских туристов" вырос на 56%.

Так, за этот срок в Россию выехали более 2,6 миллиона украинцев, в то время как за аналогичный период 2016 года — лишь 1,7 миллиона человек, при этом общее количество выехавших из страны туристов возросло лишь на 6,1%. Россия оказалась на втором месте среди стран, в которые выезжали граждане Украины, уступив Польше и опередив Венгрию.

В России выгоднее

Украинские СМИ ранее отмечали рост числа автобусных рейсов с Украины в Россию, несмотря на напряженные отношения Москвы и Киева. В числе причин этого явления — рост трудовой миграции в Россию, который, в свою очередь, вызван экономическим кризисом, безработицей и вооруженным конфликтом в Донбассе. Транзит между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Украиной, который в значительной степени проходит через российскую территорию, также играет важную роль — многие пассажиры предпочитают объезжать линию разграничения сторон.

Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Остановите поезд: в Киеве призвали закрыть транспортное сообщение с Россией

Согласно данным Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, всего в 2016 году границу с Россией пересекли 2,8 миллиона украинцев — в это число не входят те, кто отправился в соседнюю страну транзитом через Белоруссию.

Многие граждане Украины ездят в Россию и на поездах, несмотря на растущие цены на билеты и отмену некоторых рейсов. Украинское интернет-издание "Світ", к примеру, публиковало репортаж из ежедневного поезда Львов — Москва, в котором в Россию целыми бригадами ехали трудовые мигранты, в основном строители. Для них проблемы двусторонних отношений не стали препятствием для поездки на заработки в российские города, более того, эта работа стала еще более актуальной после повышения коммунальных тарифов на Украине. Работать в России для них удобнее и выгоднее, чем в Евросоюзе.

Затруднения во въезде

Иностранные рабочие, задержанные в ходе рейда ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В МВД заявили о сокращении числа нелегальных мигрантов в России
На Украине неоднократно предлагали ужесточить правила пересечения границы между странами, в частности, в Верховной раде звучали призывы ввести с Россией визовый режим. В Киеве считают, что такое решение негативно отразится на украинских гражданах, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности.

С 1 января 2018 года на украинско-российской границе частично заработала система биометрического контроля. Гражданам России, желающим попасть на Украину, необходимо проходить трехэтапную процедуру, сам механизм будет внедряться поэтапно. Планируется, что система заработает на всех пунктах пропуска на границе.

Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Савченко
Треть граждан Украины хотят уехать жить за границу, показал опрос
На первом этапе желающие попасть на Украину должны будут подать предварительное уведомление о намерении посетить страну. Такая заявка подается в информационную систему на сайте министерства иностранных дел страны. На втором этапе происходит непосредственная фиксация биометрического паспорта или биометрических данных на границе. На завершающем этапе иностранцам, в том числе российским гражданам, необходимо зарегистрироваться в месте прибытия.

При этом в Киеве не скрывают, что эта политика направлена главным образом против россиян. "Совет национальной безопасности и обороны принял решение об усилении контроля за пересечением границы гражданами, в первую очередь, это касается граждан Российской Федерации", — заявлял, в частности, секретарь СНБО Александр Турчинов.

Комментировать
В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Трофимов
Если бы был "билет в один конец"...!!! Увы...Как не включишь телевизор, одни хохлы-русофобы сидят на наших тв шоу и с нашего молчаливого согласия поливают нас грязью. Украинские шуты-скоморохи поют и пляшут за наши деньги на всех российских каналах...
20:03
04.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена