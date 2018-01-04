Вице-президент США пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона

ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона, обвинив предыдущую администрацию в отказе поддержать участников протестов в Иране после президентских выборов 2009 года.

"Сегодня иранский народ снова поднялся с тем, чтобы требовать свободу и возможности, и под руководством президента (Дональда) Трампа Соединенные Штаты стоят вместе с ними. В этот раз мы не будем молчать", — говорится в опубликованной Washington Post статье Пенса.

По его словам, бездействие предшествующей администрации привело к подавлению властями Ирана так называемого "Зеленого движения" в 2009 году.

"Зеленая революция была жестоко подавлена и мертвенное молчание на улицах Ирана совпало с молчанием Белого дома. По сей день многие иранцы винят США в том, что мы бросили их в час их нужды", — написал вице-президент.

Он напомнил, что еще до начала протестов Трамп "предсказывал, что дни (правящего) режима в Иране сочтены".

"Там, где предшественник хранил молчание в 2009 году, Трамп немедленно предложил жителям Ирана решительную поддержку Америки", — отметил Пенс.

Он заверил, что действующая администрация "продолжит оказывать помощь протестующим в их чаяниях свободы и требованиях к властям сократить свои дестабилизирующие действия в стране и за рубежом".

Ранее в четверг представитель госдепартамента Хезер Науэрт опровергла планы США о поддержке революции в Иране, заявив, что США хотят лишь "перемен" в этой стране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в столице.

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. В четверг министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек.