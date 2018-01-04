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Чехия будет оспаривать судебный иск Еврокомиссии по квотам на мигрантов

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4636)
19:2404.01.2018
(обновлено: 20:01 04.01.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкБеженцы в Европе. Архивное фотоБеженцы в Европе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ПРАГА, 4 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Квоты на распределение мигрантов по странам Евросоюза неэффективны и бесполезны, ситуацию необходимо обсудить напрямую с руководством Еврокомиссии, заявил журналистам в четверг чешский премьер Андрей Бабиш, комментируя подачу ЕК исков в суд Евросоюза на Чехию, Польшу и Венгрию в связи с их отказом принимать в принудительном порядке нелегальных мигрантов из стран Африки и Азии.

Полицейский в лагере беженцев с Ближнего Востока на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Четвертый рейх". Почему политика ЕС по приему беженцев потерпела крах
"(В четверг) Еврокомиссия обратилась с исками в суд Евросоюза против Чехии (иск № С-719/17), Польши (C-715/17) и Венгрии (C-718/17) в связи с нарушением ими предписанных прав ЕС о распределении заявителей на убежище", — сообщил чешским СМИ представитель суда ЕС в Люксембурге Балаш Легоцкий.

"Квоты по распределению беженцев неэффективны и бесполезны, подобное мнение недавно высказал и глава Евросовета Дональд Туск", — заявил Бабиш, добавив, что намерен оспорить претензии Еврокомиссии в ходе специальной встречи с ее председателем Жан-Клодом Юнкером, которая намечена на 29 января в Брюсселе.

Бабиш считает "ненормальным", что остаются безнаказанными страны, которые "взяли 12 квазиэмигрантов", возможно, имея в виду Словакию, которая поначалу в составе Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) категорически выступала против приема мигрантов по квотам ЕК, однако потом согласилась на это, ограничившись небольшим числом принятых беженцев, но сумела тем самым избежать наказания со стороны ЕК.

С премьером согласны лидеры всех ведущих политических сил республики. В частности, глава Гражданской демократической партии Петр Фиала заявил в четверг журналистам, что жесткие меры Еврокомиссии против Чехии и двух соседних стран ничего хорошего не принесут, но лишь усилят негативное отношение населения к Евросоюзу.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Юнкер рассказал об особенностях будущего решения ЕС по миграции
Согласно предположениям представителя суда ЕС Легоцкого, первое слушание по иску ЕК к трем восточноевропейским странам может состояться не ранее, чем в ноябре или декабре 2018 года. "Весь процесс может продолжаться до 18 месяцев", — добавил Легоцкий.

По плану Еврокомиссии, одобренному большинством голосов на заседании глав МВД стран ЕС в сентябре 2015 года, по странам-членам ЕС в течение двух лет должны были быть распределены 160 тысяч беженцев, находившихся на тот момент в лагерях на территории Италии и Греции. Однако, по данным ЕК, к концу декабря 2017 года остальные государства ЕС приняли из этого числа лишь чуть более 32 тысяч человек.

Чехия, Венгрия и Польша с самого начала вообще отказались принимать у себя нелегальных мигрантов. В качестве довода они приводили желание самих беженцев обосновываться, прежде всего, в богатых западных государствах, а также заметные антимусульманские настроения среди населения своих стран.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут

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