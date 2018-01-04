Россия приветствует отказ США и Южной Кореи от учений в период Олимпиады

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Россия приветствует сообщения из Сеула о договоренности с США не проводить военные учения в период Олимпиады, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее в четверг агентство Ренхап сообщило, что главы Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп пришли к соглашению не проводить совместные военные учения в период зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. По данным Ренхап, в ходе беседы, которая длилась 30 минут, стороны также обсудили сотрудничество по урегулированию проблемы вокруг КНДР. Подробности беседы лидеров двух стран пока не сообщаются.

"Официальные источники Республики Корея сообщили, что в ходе телефонного разговора президента этой страны и США достигнута договоренность о непроведении военных учений в период предстоящей зимней Олимпиады. Конечно, мы можем такую договоренность только приветствовать", — сказал он.

"Собственно говоря, это то, к чему российские представители на разных уровнях давно призывали коллег в Вашингштоне и в Сеуле, делали это в том числе публично", — напомнил Рябков.

По его словам в Москве "с удовлетворением отметили", что российские аргументы, видимо, принимаются в расчет".

"Мы тем не менее должны дождаться более конкретного и внятного разъяснения этой ситуации со стороны американских официальных лиц. Надеемся, что международное сообщество не будет разочаровано тем, как эта ситуация развернется в предстоящий период. Мы считаем, что сейчас есть определенный шанс по крайней мере для некоторой стабилизации обстановки и определенного тайм-аута с точки зрения той спирали эскалации, которая раскручивалась все последние месяцы", — сказал Рябков.

"Надо, наконец, переключить все внимание и политическую волю на задачу нахождения дипломатического переговорного решения этой проблемы", — подчеркнул замглавы МИД РФ.