Суд в Киеве начнет рассмотрение дела об убийстве Бузины 9 февраля

Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Апрель 2015 года

Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Апрель 2015 года

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева начнет рассматривать дело об убийстве журналиста Олеся Бузины 9 февраля, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Ранее прокуратура Киева направила на рассмотрение Шевченковского районного суда Киева уголовное дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины.

"Подготовительное судебное заседание по указанному уголовному производству назначено на 9 февраля 2018 года на 11.00 (12.00 мск) в помещении Шевченковского районного суда города Киева", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Дело будет рассматриваться коллегией судей в составе Евгения Сидорова, Олега Лынника и Татьяны Левицкой.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.