Рябков прокомментировал угрозы США о расширении санкций против Ирана

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Москва категорически не приемлет угрозы США о расширении санкций, это же относится и к ситуации с Ираном, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наша позиция давно и хорошо известна: односторонние санкции как метод решения внешнеполитических проблем неприемлем, они незаконны. Проблема в том, что примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко. У них нет, по-моему, ничего другого в арсенале ведения дел с другими членами международного сообщества, которые не готовы строиться в шеренгу и следовать за США, кроме санкций", — сказал Рябков.

Он отметил, что такой подход США является одним из "больших разочарований последних лет, и, наверное, десятилетий".

"Мы как противостояли санкционному прессингу Вашингтона, так и будем противостоять. И в полной мере наша позиция распространяется, конечно, и на ситуацию в американо-иранских отношениях. Мы подобного рода приемы категорически отвергаем и настаиваем на том, что угрозы санкциями тоже являются нелегитимными методами", — подчеркнул Рябков.

Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США рассматривают санкции среди вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране. Помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что выступает за дополнительные санкции в отношении иранского правительства.