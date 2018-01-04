В Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,1

Вид на город Котор и Которский залив в Черногории

Вид на город Котор и Которский залив в Черногории

БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг на северо-востоке Черногории, данных о жертвах среди населения нет, сообщило министерство внутренних дел республики.

Подземные толчки были зарегистрированы в 11.46 (13.46 мск) в семи километрах от поселка Плав на северо-востоке Черногории. По данным муниципального штаба Службы защиты и спасения, пострадали фасады и крыши зданий, на горных дорогах произошло осыпание камней.

"Представители МВД – дирекции по ЧС и управления полиции активно работают в северном регионе Черногории, чтоб с представителями местного самоуправления собрать информацию о нанесенном ущербе. В настоящее время нет информации о том, что землетрясение вызвало гибель людей", — сообщило ведомство.

Наиболее сильное землетрясение в новейшей истории Черногории произошло на юге страны 15 апреля 1979 года. Подземные толчки тогда достигли магнитуды 7,0, погиб 101 гражданин республики, около 100 тысяч (пятая часть населения) остались без своих домов.