Погранслужба Латвии не называет точную дату депортации журналистки ВГТРК

РИГА, 4 янв – РИА Новости. Государственная служба пограничной охраны Латвии не может назвать точную дату, когда задержанная в Риге российская журналистка ВГТРК Ольга Курлаева будет депортирована из страны, сообщила радиостанции Baltkom представитель ведомства Кристине Петерсоне.

"Гражданка России задержана, и сейчас в рамках миграционного закона ведется следствие, после чего Курлаева будет выдворена из страны. Точное время и дату депортации назвать не могу", — сказала Петерсоне.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако как сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина до сих пор находится в Латвии, ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.