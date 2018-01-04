Погранслужба Латвии не называет точную дату депортации журналистки ВГТРК

РИГА, 4 янв – РИА Новости. Государственная служба пограничной охраны Латвии не может назвать точную дату, когда задержанная в Риге российская журналистка ВГТРК Ольга Курлаева будет депортирована из страны, сообщила радиостанции Baltkom представитель ведомства Кристине Петерсоне.
Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако как сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина до сих пор находится в Латвии, ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.