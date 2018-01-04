США внесли Пакистан в список предполагаемых нарушителей свободы религии

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США подтвердили претензии к 10 странам в области свободы религии, а также добавили Пакистан в список потенциальных нарушителей, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Список стран, где, по мнению США, нарушается свобода религии, составляется в соответствии с американским законом о международной свободе религии от 1998 года.

"Сегодня госдепартамент объявляет, что госсекретарь Рекс Тиллерсон 22 декабря 2017 года вновь внес Бирму (старое название Мьянмы — ред.), Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Судан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в список стран, вызывающих особую обеспокоенность. Госсекретарь также внес Пакистан в специальный список наблюдения за грубые нарушения религиозной свободы", — заявила Науэрт.

По ее словам, США признают, что некоторые страны из списка работают над улучшениями в данной области, и рассчитывают на диалог с ними.

Науэрт не сказала, связаны ли новые претензии к Пакистану с дипломатическими разногласиями Вашингтона и Исламабада в последние дни. Власти США в последнее время критикуют Пакистан за "двойственную позицию по вопросам терроризма". США приостановили военную помощь Пакистану на сумму более 250 миллионов долларов и не исключили, что помощь продолжит сокращаться.