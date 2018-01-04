СМИ узнали, где Украина будет хранить американское летальное оружие

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Летальное оружие, которое Киев получит от США, будет храниться вдали от позиций украинских военных в Донбассе, сообщает газета The Wall Street Journal.
По информации издания, вооружения будут находиться в пунктах дислокации американского военного персонала. Сейчас их база располагается на западе Украины, однако в будущем ее могут перенести ближе к центральной части страны.
Вашингтон опасается, что оружие может "попасть в руки врага", поэтому во время обучения оно будет постоянно находиться под контролем американской стороны, добавляет газета.
Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, считая, что это приведет к эскалации конфликта. Против данного шага высказались многие европейские политики. Так, бывший глава МИД, ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал поставки оружия "очень рискованным и контрпродуктивным путем" выхода из кризиса.