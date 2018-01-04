СМИ узнали, где Украина будет хранить американское летальное оружие

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Летальное оружие, которое Киев получит от США, будет храниться вдали от позиций украинских военных в Донбассе, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, вооружения будут находиться в пунктах дислокации американского военного персонала. Сейчас их база располагается на западе Украины, однако в будущем ее могут перенести ближе к центральной части страны.

Вашингтон опасается, что оружие может "попасть в руки врага", поэтому во время обучения оно будет постоянно находиться под контролем американской стороны, добавляет газета.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Киеву, будут использовать "только в случае провокаций", а не для эскалации конфликта в Донбассе. В Госдепе заявили, что решение о поставках приняли для защиты Украины, ее территориальной целостности.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, считая, что это приведет к эскалации конфликта. Против данного шага высказались многие европейские политики. Так, бывший глава МИД, ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал поставки оружия "очень рискованным и контрпродуктивным путем" выхода из кризиса.