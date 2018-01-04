США не хотят революции в Иране, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. США не добиваются революции в Иране, но надеются на перемены в этой стране, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"(Революция) – это не то, чего мы добиваемся, мы хотим перемен, мы хотим, чтобы (власти) Ирана начали прислушиваться к своему народу, этого пока не происходит, и я не буду забегать вперед", — сказала представитель госдепа в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, хочет ли Вашингтон смены власти в Иране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны в связи с протестами в столице.