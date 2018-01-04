Премьер Британии извинилась за сбои в работе системы здравоохранения

ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй извинилась за сбои в работе национальной системы здравоохранения NHS, из-за которых в последние недели произошел резкий рост случаев, когда доставленные скорой помощью в больницы пациенты более получаса ожидали приема врачей.
"Я знаю, это трудно, я знаю, все это огорчает и расстраивает людей. Я приношу извинения. И спасибо всем вам (медперсоналу больниц) за то, что вы делаете", — сказала Мэй, посещая больницу в Саррее, выдержки ее выступления распространила канцелярия премьера страны.
Мэй провела в больнице около часа, встретилась с пациентами, врачами и медперсоналом. На встрече британскому премьеру сообщили, что в новогоднюю ночь и вечером накануне Нового года больница была заполнена на 99,8%.
Уже несколько лет в Великобритании рассматривается вопрос о дофинансировании бесплатной для граждан системы здравоохранения, существующей в условиях дефицита.