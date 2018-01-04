В Южном Тироле под лавиной погибли женщина и ребенок

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате схода лавины в Южном Тироле, сообщает издание Sudtirol News.

Как пишет издание, сход лавины произошел в среду вечером в долине Финшгау. Группа из девяти немецких лыжников в тот момент находилась в пути.

Двух человек — женщину и ее 11-летнюю дочь — накрыла лавина. Девочка погибла на месте, ее мать скончалась в реанимации.

Как отмечает издание, за последние несколько дней в Южном Тироле выпало много снега, поэтому уровень опасности схода лавин остается высоким.