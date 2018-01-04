Пакистан подготовит "хладнокровный ответ" на отказ США в финансовой помощи

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 янв — РИА Новости. Исламабад изучает ситуацию с отказом США предоставить Пакистану новый транш финансовой помощи для борьбы с терроризмом и намерен подготовить "хладнокровный ответ" на эти действия, заявил в четверг журналистам министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли ранее анонсировала, что Вашингтон пока не намерен предоставлять 255 миллионов долларов помощи Пакистану, обвинив его в "двойной игре" в отношении проблемы терроризма. При этом Хейли не исключила, что помощь Исламабаду будет сокращаться и в дальнейшем. Речь идет о помощи в военной сфере.

"Нам необходимо комплексно изучить всю ситуацию. Мы проводим всеобъемлющей анализ и хладнокровно прорабатываем наш ответ", — сказал глава ведомства, слова которого приводит местный телеканал Geo TV.

Он подчеркнул, что, когда речь идет о национальной безопасности Пакистана, "здесь не должно быть никаких сомнений".

"Вопрос состоит в том, создадут ли США такую ситуацию, при которой будет нанесен вред Пакистану… Мы готовы к этому, но по-прежнему хотим сотрудничать с США", — отметил министр.

По данным Агентства США по международному развитию (USAID), на 2018 год запланировано выделение международной помощи на сумму в 25,8 миллиарда долларов, из них Пакистану будет выделено на программы развития и гуманитарные программы 345 миллионов долларов.