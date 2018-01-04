На границе России и Китая возникла огромная ледяная стена

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Россией возникла ледяная стена высотой около 20 метров. Видео с необычным природным явлением опубликовал телеканал CCTV.

Впечатляющее "сооружение" имеет естественное происхождение. Стена появилась из-за сильного ветра, который согнал куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Сперва она не превышала трех-четырех метров в высоту, но затем выросла до двадцати и более метров. При этом протяженность природного заграждения достигает десятков километров.

"Она выглядит как Великая стена из льда", — заявил фотограф-любитель Ли Лэй, приехавший посмотреть на необычное природное явление.

По словам главы метеорологической станции на озере Ханка Сюй Чжуна, подобные ледяные стены образуются нечасто. Для этого нужны долговременные низкие температуры, сильный ветер и движение верхних слоев воды в озере, пояснил ученый.