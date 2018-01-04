Украина планировала взорвать российский газопровод, рассказали в Киеве

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Киев в 2014-2015 годах планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире киевского телеканала Zik.
"Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", — отметил он.
По мнению замминистра, эта газовая магистраль — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.
Грымчак добавил, что сегодня Россия "делает все", чтобы построить газопровод "в обход Украины".
Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.