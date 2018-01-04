Президент Латвии уравнял статус советских и нацистских ветеранов

РИГА, 4 янв — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, которые воевали как против нацистской Германии, так и против СССР. Об этом сообщает официальное издание Latvijas vestnesis.

Сейм принял закон в декабре. На неграждан он не распространяется.

Участниками Второй мировой признаются люди, которые были гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, и постоянные жители страны, легально въехавшие в республику до этой даты.

Однако это не касается представителей Национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности. Такой статус также не получат осужденные за преступления против человечества и бывшие сотрудники КГБ за исключением тех, кто в советское время работал на административных должностях.

Закон устанавливает, что Латвия "не несет юридической ответственности за действия оккупационных властей". Кроме того, в документе подчеркивается, что она "как оккупированное государство не участвовала в военных действиях во время Второй мировой".

Участникам войны полагается свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Они также имеют право на соцгарантии. Этот вопрос будут решать самоуправления.

В стране проживают несколько тысяч участников Второй мировой, которые воевали как на стороне Красной армии, так и на стороне латышского легиона Ваффен-СС.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион", — так стали именовать латышей, которые служат во всех местных воинских формированиях Ваффен-СС, включая полицейские батальоны. Всего в рядах этого легиона было около 150 тысяч человек.