МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу 30 декабря — в день подписания.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после катастрофы самолета компании "Когалымавиа", направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 224 человека, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Расследование продолжается до сих пор.

За эти два года российские специалисты неоднократно проводили проверки аэропортов Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Пятнадцатого декабря министр транспорта России Максим Соколов и глава Минавиации Египта Шериф Фатхи подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для возобновления полетов.

Фатхи сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром откроют с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов (в Шарм-эш-Шейх и Хургаду) стороны обсудят в апреле.

По данным Союза туристических палат Египта, несмотря на отсутствие прямых авиаперевозок, по состоянию на сентябрь 2017-го в Египет прибыли 70 тысяч российских туристов.