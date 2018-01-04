Трамп считает переговоры Сеула и Пхеньяна своей заслугой

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президента США Дональд Трамп назвал "хорошим делом" переговоры между Южной Кореей и КНДР.

"Кто-то действительно полагает, что переговоры и диалог между КНДР и Южной Кореей сейчас бы происходили, если бы я не был тверд, силен и не желал задействовать нашу полную "мощь" против Севера", — написал Трамп в Twitter.

При этом он отметил, что "переговоры — хорошее дело".

В среду лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть закрытую долгое время "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей, об этом заявил глава управления по делам между двумя Кореями по государственному радио. Днем того же дня представители КНДР и Республики Корея провели первый телефонный разговор по восстановленному каналу связи.