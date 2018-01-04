Лауреат Нобелевской премии призвала продолжать протесты в Иране

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Иранцы должны продолжать антиправительственные демонстрации, требовать проведения референдума и оказывать экономическое давление на правительство, заявила в интервью газете Al-Sharq al-Awsat иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади.
При этом правозащитница призвала граждан избегать насилия.
Эбади также призвала соотечественников бойкотировать выплату налогов, оплату счетов за воду, газ и электричество, а также снять деньги со счетов в государственных банках, чтобы оказать экономическое давление на государство. Она аргументировала это тем, что 38 лет правительство не слушало народ, поэтому теперь пришла очередь граждан игнорировать заявления правительства.
Она также обратилась к полиции и Корпусу стражей исламской революции (КСИР) с призывом присоединиться к рядам протестующих и "не убивать своих братьев".
В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.
В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов.
Ширин Эбади — основатель Центра защиты прав человека в Иране, лауреат Нобелевской премии мира 2003 года за вклад в развитие демократии и борьбу за права человека в Иране.