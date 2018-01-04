Лауреат Нобелевской премии призвала продолжать протесты в Иране

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Иранцы должны продолжать антиправительственные демонстрации, требовать проведения референдума и оказывать экономическое давление на правительство, заявила в интервью газете Al-Sharq al-Awsat иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

"Оставаться на улицах и заявить о своих требованиях — это законное дело, которое необходимо продолжать", — заявила Эбади, подчеркнув, что это является "правом иранцев, которое признается иранской конституцией".

При этом правозащитница призвала граждан избегать насилия.

Эбади также призвала соотечественников бойкотировать выплату налогов, оплату счетов за воду, газ и электричество, а также снять деньги со счетов в государственных банках, чтобы оказать экономическое давление на государство. Она аргументировала это тем, что 38 лет правительство не слушало народ, поэтому теперь пришла очередь граждан игнорировать заявления правительства.

Она также обратилась к полиции и Корпусу стражей исламской революции (КСИР) с призывом присоединиться к рядам протестующих и "не убивать своих братьев".

Правозащитница видит причину протестов в военных расходах страны в Сирии, Йемене и Ливане, из-за которых пострадал бюджет страны и увеличилось число бедных. По ее мнению, данная ситуация является результатом политики власти, которая "концентрируется в руках одного человека и не может проводить реформы". Решением данных проблем Эбади считает проведение референдума.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов.

Ширин Эбади — основатель Центра защиты прав человека в Иране, лауреат Нобелевской премии мира 2003 года за вклад в развитие демократии и борьбу за права человека в Иране.