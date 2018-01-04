Трамп призвал перейти на систему голосования по удостоверению личности

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд штатов отказался передать данные о выборах 2016 года в комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций и предложил перейти на систему, требующую удостоверения личности избирателей.

Ранее Трамп объявил, что распускает комиссию и передает расследование министерству внутренней безопасности США.

"Они (штаты) изо всех сил боролись, чтобы комиссия не увидела их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Это жульническая система, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности", — написал Трамп в Twitter.

Президент отметил, что от сотрудничества с комиссией отказались в основном штаты под управлением Демократической партии.

"В качестве граждан США у вас требуют удостоверение личности в самой жесткой форме, что бы вы ни делали… Кроме самой важной вещи — голосования за людей, которые будут управлять вашей страной. Добивайтесь удостоверения личности избирателей!" — добавил Трамп.

В США проведение выборов находится в ведении местных властей. Трамп после выборов, на которых он неожиданно для многих экспертов одержал победу, заявил, что его сопернице Хиллари Клинтон насчитали миллионы фальшивых голосов. Данных в поддержку этих заявлений Трамп не привел. Власти штатов отвергли предположения о фальсификациях.

В настоящее время не требует предъявления никакого удостоверения личности законодательство порядка 20 штатов, в том числе Калифорнии и Нью-Йорка, которые традиционно считаются вотчиной демократов.