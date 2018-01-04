Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у города Беркли в Калифорнии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг в американском штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 10.39 по времени UTC (13.39 мск). Эпицентр располагался в 3 километрах к востоку от города Беркли, являющегося крупным научным центром. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.