В ДНР заявили об обстреле КПП силовиками, когда там были наблюдатели ОБСЕ

ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пункт пропуска в районе населенного пункта "Марьинка" в Донбассе, когда там находились наблюдатели ОБСЕ, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Вчера в 10.45 (совпадает с мск) украинская сторона осуществила очередную провокацию в районе КПВВ "Марьинка". В момент скопления на нем гражданских лиц пункт пропуска подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета. После чего в ожидании ответного огня со стороны ВС ДНР украинская сторона в одностороннем порядке закрыла КПВВ. Мы на данную провокацию не отреагировали и ответного огня не открывали. Отмечаем, что в тот период времени в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ. Призываем миссию ОБСЕ провести тщательное расследование по факту обстрела КПВВ "Марьинка", — сказал он.

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