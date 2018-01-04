Злостным неплательщикам алиментов на Украине запретят садиться за руль

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов и временно запрещает водить автомобиль и выезжать за границу родителей, которые более полугода не платят алименты.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, закон запрещает временно управлять автомобилем, выезжать за границу, охотиться и пользоваться огнестрельным оружием тем родителям, которые более полугода не платят алименты.

Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.

Сейчас законодательство предусматривает, что один из родителей может через суд взыскать неустойку, если второй не платит алименты. Также предусмотрена уголовная ответственность за неуплату алиментов — исправительные работы на срок до одного года или ограничение свободы на тот же срок, а также исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.