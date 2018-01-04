В Минске заявили, что отношения с ЕС стали более "экономически насыщенными"

МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Отношения Минска и ЕС в 2017 году стали более структурированными и "экономически насыщенными", говорится в обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИДа страны в 2017 году, опубликованном в четверг на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"Более структурированным и экономически насыщенным в 2017 году стал диалог с Европейским союзом", — говорится в документе и напоминается, что завершается согласование приоритетов партнерства "Белоруссия — ЕС", которые станут дорожной картой сотрудничества на 2018-2020 годы в четырех областях: укрепление системы госуправления; экономическое развитие и рыночные возможности; транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат; контакты между людьми.

"Для реализации проектов в упомянутых сферах в ближайшие три года ЕС только по линии страновой программы техпомощи планирует выделить Белоруссии от 112 до 136 миллионов евро в виде грантов", — подчеркивается там, и также говорится, что в рамках программ трансграничного сотрудничества страна получила на конкурсной основе доступ к грантовым средствам ЕС в размере 282,7 миллиона евро до 2020 года.

По данным МИДа, в 2018 году Европейский инвестиционный банк приступит к финансированию согласованных проектов развития инфраструктуры, энергоэффективности и поддержки бизнеса в Белоруссии. Ожидается, что с 2018 года Минск сможет воспользоваться средствами нового Европейского фонда устойчивого развития, который должен стимулировать приток в экономику соседей ЕС до 44 миллиардов евро инвестиций.

Кроме того, в ноябре между Белоруссией и Евросоюзом была подписана договоренность высокого уровня о распространении на республику трансевропейской транспортной сети ЕС, что должно стать предпосылкой для привлечения средств Евросоюза в транспортную систему Белоруссии.

В отчете также говорится, что "отношения с США характеризуются дальнейшим поступательным развитием", в 2017 году стороны продолжили взаимодействие в сферах взаимного интереса: торгово-экономической, гуманитарной, борьбы с международной организованной преступностью, профессиональных обменов, интенсифицировалось взаимодействие по линии экспертного сообщества.