Постпред Ирана при ООН обвинил США в поддержке антиправительственных акций

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил правительство США в поддержке антиправительственных демонстраций в республике. Об этом говорится в его послании генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гуттерешу.

"В течение последних нескольких дней американская администрация во главе с президентом США предприняла попытки гротескным способом вмешаться во внутренние дела Ирана", — цитирует агентство Tasnim текст послания.

По словам дипломата, в некоторых случаях "иностранные агенты" использовали акции протеста для осуществления "бессмысленных убийств".

Он добавил, что иранская конституция гарантирует право на демонстрации. "Как и во всех других демократических режимах, правительство Исламской Республики Иран привержено защите как этого права, так и своих граждан от насилия и уничтожения", — добавил постпред.

Хошру также обвинил американские власти в "оскорблении иранской нации" и "демонстрации открытой враждебности иранскому народу" через запрет на въезд в США.

Дипломат выразил надежду на то, что другие страны осудят "опасные заявления и политику" США и призовут Вашингтон соблюдать международное право.

Иранский постпред также попросил распространить свое послание в Совете Безопасности ООН.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Хасан Роухани заявил, что к демонстрациям привели внутренние проблемы страны, хотя другие государства занимались подстрекательством. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее двадцати человек, несколько сотен задержаны.

Накануне командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари объявил "о провале смуты".