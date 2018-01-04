Постпред Ирана при ООН обвинил США в поддержке антиправительственных акций

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил правительство США в поддержке антиправительственных демонстраций в республике. Об этом говорится в его послании генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гуттерешу.Tasnim текст послания.
По словам дипломата, в некоторых случаях "иностранные агенты" использовали акции протеста для осуществления "бессмысленных убийств".
Хошру также обвинил американские власти в "оскорблении иранской нации" и "демонстрации открытой враждебности иранскому народу" через запрет на въезд в США.
Дипломат выразил надежду на то, что другие страны осудят "опасные заявления и политику" США и призовут Вашингтон соблюдать международное право.
Иранский постпред также попросил распространить свое послание в Совете Безопасности ООН.
Накануне командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари объявил "о провале смуты".