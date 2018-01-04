Десять палестинцев ранены в столкновениях с армией Израиля в Вифлееме

ГАЗА, 4 янв — РИА Новости. Десять палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильской армией в лагере беженцев в Вифлееме, сообщили в министерстве здравоохранения Палестины.

"В ходе столкновений с израильской армией, произошедших во время штурма лагеря беженцев аль-Дхеша в Вифлееме, 10 палестинцев получили ранения боевыми пулями израильских солдат", — говорится в министерском сообщении. В палестинском Минздраве добавили, что двое находятся в тяжелом состоянии.

Красный полумесяц оказал пострадавшим необходимую медицинскую помощь. "Наш персонал скорой помощи оказал необходимую первую помощь раненым палестинцам, доставленным в больницу", — заявила РИА Новости пресс-секретарь Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.